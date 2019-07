Cardi B tühistas Flow festivali esinemise, asendajana astub üles Solange

Grammy-võitja Solange avaldas sel aastal oma neljanda albumi "When I Get Home", mis kaugeneb popmuusikast ja kasutab rohkem motiive klassikalisest soul'ist ja jazzist. Lisaks muusikale on Solange Knowles ka aktiivne kunstnik, kelle loomingut on näidatud muuhulgas New Yorgi Guggenheimi muuseumis ja Londoni Tate Modernis.

Flow festival toimub Helsingis 9. kuni 11. augustini. Festivalil astuvad teise seas üles The Cure, Tame Impala, Erykah Badu, Robyn, James Blake, Tove Lo, Earl Sweatshirt, Blood Orange, Seinabo Sey jpt.

Kuula Solange'i uut albumit "When I Get Home":