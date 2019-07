Video: Alaskas raamatuid müünud eestlase akna taga tegutses karupere

"Väga lahe kogemus on tervet karuperet nii lähedalt tegutsemas näha. Kindlasti senini üks eredamaid hetki siin viibitud ajast," märkis Southwestern Advantage programmis osalev Katariina Kalda.

Kalda elas kohalikus Alaska perekonnas pealinnast Anchorage'ist umbes 20 minuti kaugusel linnas nimega Eagle River. "Maja oli metsa servas ja naabritest natukene eraldatud," selgitas Kalda. "Kell oli umbes 10 õhtul, kui väljast oli kuulda mingeid imelikke hääli. Jooksime kohe köögi aknale asja jälgima," lisas ta.

Kohalik perekond, kelle juures Kalda elas, selgitas, et paar korda aastas tuleb ette, et karud aeda jõuavad. "Kuigi kõikidel on Alaskal meeletult suured ja kõrged aiad just metsloomade tõttu," märkis Kalda. "Tegemist oli musta karuga, kes on tavaliigist ohtlikum. Nad on väiksemad, aga suudavad kiiremini joosta," selgitas Kalda.

Kalda ütles, et piirkonda saabudes õpetasid kohalikud esimese asjana neile, kuidas käituda metsloomadega kohtumisel. "Näiteks üksi ringi liikudes tuleks pidevalt endast märku anda kas rääkides, lauldes või muud moodi häält tehes. Üldjuhul lähevad loomad ise inimeste eest ära," rääkis ta.

Sellel suvel osaleb Southwestern Advantage programmis USA-s kokku 375 tudengit Eestist ning tegutsetakse kokku 23 osariigis Alaskalt kuni Texase ja Californiani välja.

Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage'i suvetöös aastal 2001. Nüüdseks on programmist välja kasvanud Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud üle 2000 siinse tudengi.