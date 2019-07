Tõnu Trubetsky: Metallica valis õige loo, oleksin ise sama otsuse teinud

"Ma mõtlesin, et kas minna kontserdile või mitte, aga ma olen väsinud sellistest kohtadest, kus on palju rahvast koos. Seetõttu ma ka ei läinud kontserdile," rääkis Trubetsky ERR Menule, et kavatseb Metallica versiooni Vennaskonna laulust esimesel võimalusel internetist järele vaadata.

Seda, et Metallica Vennaskonna unustamatut hitti esitada plaanib, teadis Trubetsky juba varem. "Me suhtlesime enne seda. Mõnes mõttes nad küsisid ka luba, aga lisaks oli üks mees, kes õpetas neile eesti keele hääldamist ja siis me saatsime neile loo kitarriakordid," ütles Trubetsky, et oli ise Metallica tiimiga otseühenduses.

Muusiku sõnul on suur au, et Metallica otsustas just nende pala esitada. "Selline kuulus bänd, kindlasti oli suur au," ütles ta.

Lauluvaliku tegi Metallica ise ning Trubetsky arvates oli see Vennaskonna repertuaari silmas pidades igati õige otsus. "Minu meelest oli õige valik, ma arvan, et oleksin ise sama loo valinud. Kui minu käest on küsitud, et mis sa arvad, mis on Vennaskonna kõige parem lugu, siis on see väga raske küsimus, sest Vennaskonnal on õige palju väga häid lugusid. Kui üks lugu tuleks välja valida, siis "Insener Garini hüperboloid" on kõige hümnilikum, mis tuleb esimesena meelde," selgitas ta.

Trubetsky ütles, et Vennaskond plaanib kindlasti ka ise mõne Metallica hiti ette võtta ja sellele oma kõla anda. "Me mõtlesimegi teha mingi Metallica loo, aga me ei ole veel välja valinud. Aga me kindlasti valime mingi loo välja ja teeme ära," lubas ta.

"Insener Garini hüperboloid" on 1993. aasta juulis ilmunud albumi "Usk. Lootus. Armastus." üks menukamaid laule, mille autoriteks on Allan Vainola ja Tõnu Trubetsky.