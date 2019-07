Foto: Metallica trummar tutvus enne kontserti ERM-is Eesti ajalooga

Eesti Rahva Muuseumi avalike ja välissuhete juht Kalmar Kurs rääkis ERR Menule, et muuseum oli valmis bändipoolseks huviks näitusi külastada. Nii saabuski ERM-i Metallica trummar Lars Ulrich väikese kaaskonnaga.

Koos külastati Eesti kultuurilugu tutvustavat püsinäitust ja räägiti Raadi lennuvälja ajaloost. "Hakatuseks uurisin, palju tal on aega muuseumikülastuseks ja vastavalt sellele kasutasin seda võimalust. Ta oli teadlik natuke Raadi lennuväljast, aga ma usun, et sai väikese sissevaate Eesti ajalukku," ütles Kurs, et bändimees oli eeltöö esinemispaiga kohta teinud.

Lisaks sellele uudistas Metallica tiim Eesti taluelu, külastas ERM-i lipusaali, kus asub esimene sinimustvalge, aga ette võeti ka moodsamad teemad, näiteks Skype ja Eesti IT-edulugu.

Kursi sõnul näitas Metallica kontsert, et ERM ja Tartu on sellisteks suurüritusteks valmis. Seda tõestab ka reede hommik, sest esimese paari tunniga võttis muuseum vastu rohkelt külastajaid. "Sai väga suure sündmuse näol tõestatud see, et ERM on sellisteks suursündmusteks oma ruumide ja tehniliste võimalustega valmis," ütles Kurs, et Raadi lennurajaga koos on algusest peale arvestatud, et ERM-i ümber taolised suurüritused toimuda võiksid.

Lisaks kiitis Kurs, et kontserdiga sai ümber lükatud ka müüt nagu oleks ERM Tartu kesklinnast väga kaugel, sest Roosi tänavat pidi on see tee täiesti jalutatav.