Risto Lehiste: Metallica kontsert oli Tartule korralik taluvustest

"Linn on nüüdseks juba tühjaks saanud ja Tartu elu kulgeb samamoodi edasi nagu enne seda kontserti. See, mis eile toimus, oli päris võimas, korralik taluvustest. Kui torustikele tehakse surveproovi, siis eile oli Tartu surveproov," tõdes Lehiste "Vikerhommikus".

Lehiste kiitis, et korralduslikult saadi kontserdiga hästi hakkama. Kõige suurem seisak oli väravas, kus Lehistel tuli vahetult enne kontserdi algust seista 40 minutit. "Ma ei oska öelda seda, kuidas oli tualetijärjekordadega või joogi-

ja söögijärjekordadega, sest ma paraku ei tarbinud mitte ühtegi neist. Selles mõttes ma olen kehv klient ja läksin sinna ainult muusika pärast," tunnistas ta.

Kontserdile eelnenud perioodil elas ja hingas linn Lehiste sõnul Metallica rütmis. Ta tõi näitena Tartu muutunud linnasildid, mille taustal mitmed saabujad pilte tegid.

Lehiste lisas, et Metallica andis Tartule korraliku koormustesti ja kogemuse, et olla paremini valmis võimaliku 2024. aasta kultuuripealinna tiitli vastuvõtmiseks. Rääkimata majandussüstist, mida kontsert kaasa tõi. "Ma ei tea, kas see oli ainult ühepäevane, võib-olla mõned tulid varem juba siia. Eks pidu jätkus varaste hommikutundideni, kõik tingimused adrenaliini langetamiseks olid kesklinnas loodud. Kui ma rattaga koju sõitsin, olid kõik baarid ja pubid rahvast täis," ütles Lehiste.

Lehiste usub, et suurkontserte võiks Tartus korraldada veel, kuid sellisel juhul peaks olema lava kõrgem, sest keskmise pikkusega inimene publiku seast lavale ei näinud. Õnneks päästis suur ekraan, nii et kõik kohaletulijad oma elamuse kätte said.

Lehiste tõdes, et ka kontserdile saabunud külalised olid väga viisakad. "Kõik see liiklemine ja inimeste ülalpidamine, ma ei tea, kas ma sattusin heasse seltskonda, aga mina ei näinud ühtegi ebameeldivust või ebameeldivat inimest," lausus Lehiste, kes sõitis kontserdile rattaga.

Lisaks vedas kontserdi korraldajatel ja külastajatel ka ilmaga. "Oli väga-väga vinge elamus, rääkimata ilmast, mida ka ansambli solist eile kiitis. Natuke roosakas taevas. Ma ei tea, kas nende kodukohas, kas seal läheb kiiresti või

aeglaselt pimedaks, aga eile oli Põhjamaa öö - oli valge ja soe," oli Lehiste rõõmus.

Rõõmustav oli seegi, et Raadi lennuväljale pärast inimeste lahkumist mudavälja polnud tekkinud. "See on paratamatus, et muru sai kannatada, aga küllap kasvab muru ka tagasi," ütles Lehiste.