Galerii: Ivo Linna juubelituur jõuab tuhandeteni ka ekraanide vahendusel

Publikule kõlasid laulukaare all vaid hitid ning pea kolm tundi kestnud kontserdil astusid Iffi kõrval lavale Tanel Padar, Karl-Erik Taukar, Maarja-Liis Ilus, Ott Lepland ja Robert Linna. Artiste saatis laval ansambel Supernova koos Antti Kammistega, vahva lehepilliga lõi kaasa ka Erki-Andres Nuut.

Elamussaadete toimetuse juhi Karmel Killandi sõnul on tegu selle suve kahtlemata ühe olulisema kontserdiga, millel on märgiline väärtus ka arhiivimaterjalina. "Mul on väga hea meel, et Telia TV ja ETV ühendasid oma tehnilised jõud ja vaatajad, et kontsert jõuaks võimalikult paljude kaasaelajateni ja talletuks osana Eesti kultuuriloost ka rahvusringhäälingu arhiivis," märkis Killandi ja lisas, et kui Telia TV näitas kontserti otse-eetris, siis ETV toob juubelisündmuse vaatajateni aasta teises pooles.

Koostöös Teliaga salvestatakse neljapäeval ka Pärnu muusikafestivali raames toimuv Paavo Järvi ja Eesti festivaliorkestri kontsert, mida Telia TV vahendusel näeb täna õhtul, Rahvusringhäälingu programmis tulevikus. Kell 20 algavat kontserti saab täna jälgida ka Klassikaraadio eetris.