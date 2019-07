Kui "Aktuaalne kaamera" päeval kella 14 paiku kontserdiväravate juurde jõudis, olid juba kümned fännid peavärava ees murul peesitamas, et saada kiiresti sisse ja õhtul oma lemmikutele võimalikult lähedale.

Päeval oli kohapeal palju kuulda leedu ja läti keelt, eesti publik hakkas saabuma aga hiljem.

Kõik, kellega "Aktuaalne kaamera" vestles, rääkisid Metallicast kui tänuväärsest suunaloojast.

"Ma olen Metallicat kuulanud 11 kuni 12 aastat, võib-olla isegi rohkem, ma ei loe aastaid. Mulle meeldib metal žanrina ja Metallica on selle üks suuremaid bände. Nad on trash metali rajajad, see on nagu metali piibel," rääkis Valters.

"Nad on põhimõtteliselt kõige suurem bänd metali žanris. See on lihtsalt suurepärane, mis nad on metalile teinud ja on suurepärane neid siin näha. Kui Metallicat ei oleks, siis poleks ka Megadeth'i," rääkisid Marius ja Ula.

"Ma arvan, et nad on metal bänd, mis sobib kõigile - nii algajatele, kes hakkavad metalit alles kuulama kui ka inimestele, kes on kuulanud metalit juba pikemat aega," arvas Žygimantos.

"Nad on legendaarsed, nad on teistsugused, nad on heavy metali ja trash metali pioneerid. Nende sõnad on päris sügavad võrreldes teiste bändidega ja sellepärast nad mulle meeldivad," rääkis Rimantas.

Pärast otsimist leidis "Aktuaalne kaamera" ka esimesed varajased eestlased, venna-õe Kevini ja Grete, kes on Metallicat kuulanud noorest east peale.

"Kui ma olin kolmandas klassis, siis mu ema, mu onu, nende isapojad tutvustasid mulle Metallicat, nad on juba üle 40," ütles Kevin.

"Minu jaoks oli see, et väiksena ma ei saanud sõnadest aru. Lihtsalt see muusikaline pool, see, kuidas tihtipeale nende lugudes on aru saada, et lihtsuses peitub võlu. Kui ma hakkasin ise ka pilli õppima, siis ma sain aru, et seal on ka kõvasti keerulist asja, mida ma siiamaani mängida ei oska, aga seal on ka väga palju lihtsat asja, mis kõlab nii õigesti. See on lihtsalt nii geniaalne," rääkis Grete.

Sotsiaalmeediakanali Instagrami järgi võib öelda, et tulijaid on nii Lätist kui ka Leedust, aga ka kaugemalt, näiteks Venemaalt ja Saksamaalt.

Metallica esineb Eestis neljandat korda. Varem on nad Tallinnas esinenud 1999., 2006. ja 2010. aastal.