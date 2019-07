Võrus algab 25. pärimustantsu festival

Sel korral on festivalil kaheksa välisrühma kuuest riigist – ansambel Les Bons Diables Kanadast, Ihna Saksamaalt, Nowa Huta Poolast, Murseskem Mari Eli vabariigist, Rosstan ja Pskovskie Kruzheva Venemaalt, Ara de Madrid Hispaaniast ning Lõuna-Tšiili ülikooli rahvatantsuansambel.

"See tähendab, et 25. korda segunevad siin erinevad traditsioonid ja killuke maailma tantsukultuurist tuleb meile koju kätte," sõnas rahvatantsufestivali üks juhte Tiia Must ja lisas, et nii suure pagasiga rahvusvahelist tantsufestivali pole lähema 400 kilomeetri raadiuses kusagil.

Festival kestab 18. kuni 21. juulini ja algab täna kell 17 Tamula järve äärest F.R. Kreutzwaldi kuju juurest, kus traditsiooniliselt loetakse erinevates keeltes ette "Kalevipoja" esimesi ridu. Nelja päeva jooksul toimub üle 60 kontserdi ja töötoa.