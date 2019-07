Kadrioru park tähistab sünnipäeva kolmepäevase festivaliga

Festivali avapäev on pühendatud Taani rahvuslipu Dannebrogi ja Tallinna linna 800. aastapäevale. Kolmes muuseumis on fookuses tänapäeva Taani populaarseim leiutis – Lego. Lastemuuseum Miiamilla kutsub nooremaid Lego-sõpru tegema Lego-filme, Legodest meisterdama ja isegi nendega maalima. Peeter I majas räägitakse ja mängitakse mere teemal – armastus mere vastu ühendab nii Taanit kui ka Kadrioru rajajat Peeter I. Kadrioru kunstimuuseumis on avatud Lego-võistluse "Laevad, linnused ja lahingud" tööde näitus. Tehakse ka Legodest koopia kuulsa taani kunstniku Christoffer Wilhelm Eckersbergi maalist.

21. juulil on pühendatud Kadrioru ajaloole. Peeter I majas tutvustatakse ja meisterdatakse ajaloolisi laevu. Lastemuuseum Miiamilla korraldab loodusretki pargis. Kadrioru kunstimuuseumis toimuvad barokkajastu tantsude ja kostüümide meistriklassid. Mikkeli muuseumis räägitakse lillede tähendusest kunstis. Vilde muuseumis saab ringi vaadata Eduard Vilde stiilses 1930. aastate kodus, juttu tuleb kirjaniku diplomaatilistest missioonidest, sh Taanis. Kontserdiväljaku laval lossiaiamängude pidulik lõpetamine, kell 17 barokkstiilis tantsuetendus "Herakles ja kuldne apelsin", esitab ajaloolise tantsu teater Petit Trianon Peterburist.

Festivali viimasel päeval 22. juulil toimub kell 19 pargi kontserdiväljakul galakontsert "Elu kui filmis". Esinevad üle-eestiline noorte sümfooniaorkester, dirigent Jüri-Ruut Kangur. Solistid Gerli Padar, Hanna-Liina Võsa, Stig Rästa, Rolf Roosalu, Valter Soosalu ja külalisesineja Peterburist Manana Gogitidze. Kontsert on tasuta.