Eestis esineb Briti produtsent Flava D

Inglismaalt Bournemouthist pärit produtsent ja DJ on muusikat avaldanud alates 2006. aastast. Kogu oma karjääri vältel on ta keskendunud grime'ile, UK garage'ile ja Briti bassimuusikale. Lisaks soolokarjäärile on ta ka osa UK garage'i triost TQD koos produtsentidega DJ Q ja Royal T.

Flava D kogus tuntust tänu Wiley'le, kellele noor produtsent saatis Myspace'is korduvalt oma taustasid. Wiley oli neist põhjadest huvitatud ning nad tegid mitmel lool koostööd. Seetõttu avanes Flava D'l võimalus töötada koos teistegi grime'i artistidega, nende hulgas näiteks Ghetts ja Maxsta.

2013. aastal liitus Flava D plaadifirmaga Butterz, kust alt andis välja oma esimesed singlid "Hold On/Home" ja "On My Mind". 2015. aastal avaldas ta oma debüütalbumi "More Love", mis sai 2018. aastal ka digitaalse järje "More Love 2". Flava D on löönud kaasa ka legendaarse plaadifirma Fabric juures, avaldades 2016. aastal DJ-mixi "Fabriclive.88".

Klubi Laev uksed avatakse 3. augustil kell 23.00. Sissepääs on alates 18. eluaastast.

Kuula Flava D debüütalbumit "More Love":