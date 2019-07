Alates 2009. aastast on kõigi aegade suurima kassatulu edetabelit valitsenud James Cameroni suurfilm "Avatar" 2,788 miljardi dollariga, kuid õige pea võib esikohale tõusta uus film. Marveli filmiuniversumisse kuuluv "Tasujad: lõppmäng" toodi Ameerikas taas kinodesse, et murda see pea kümme aastat püsinud rekord.

Hetkel on kogunud "Tasujad: lõppmäng" rahvusvahelist kassatulu 2,782 miljardit dollarit, mis tähendab, et rekordist lahutab veel vaid 6 miljonit kassatulu, vahendas Variety. Pealtnäha võib tunduda see väike number, kuid arvestades filmi ülipikka leviperioodi – linateose esilinastusest on möödas praktiliselt kolm kuud –, siis võib senine rekord jääda ka püsima.

Film toodi tagasi kinolevisse, kuna vaatajate ette jõudis Marveli kinouniversumi järjekordne linateos "Ämblikmees: kodust kaugel". Stuudio on aga selgelt vihjanud, et enne uue filmi nägemist peab ära vaatama ka viimase "Tasujate" loo, mistõttu tõid nad kinodesse taas hulga vaatajaid.

Ka uus "Ämblikmehe" film oli rekordiline, kogudes tänaseks 858 miljonit rahvusvahelist kassatulu, tõustes sellega kõigi aegade edetabelis esi-70 hulka.

James Cameroni "Avatari" kõrval on kõigi aegade suurima kassatuluga linateosteks veel "Titanic" (2,187 miljardit dollarit), "Tähesõjad: jõud tärkab" (2,068 miljardit dollarit ja "Tasujad: igaviku sõda" (2,048 miljardit dollarit).