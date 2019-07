Turvatiimi juht Metallica kontserdist: tulge aegsasti kohale, et kõik laabuks

Tartus Raadi lennuväljal esineb 18. juulil rockansambel Metallica. Kontserdile on oodata üle 60 000 inimese, mistõttu on nii politsei kui ka turvateenistus väljas suurte jõududega.

Tartu läbi aegade publikurikkaimat kontserti on turvamas 400 inimest ning linnatänavatel ja olulisematel liiklussõlmedel liigub üle 50 patrullpolitseiniku, vahendas "Aktuaalne kaamera". Neil, kellel kontserdile plaanis minna pole, soovitatakse Eesti Rahva Muuseumi piirkonda vältida. Praeguseks on välja müüdud ka parkimiskohad.

Korraldajad soovitavad kontserdile tulla ajavaruga ja jala. "Hea tulemus eeldab ikkagi trenni ja head plaani, aga kuna siin pole varem sellist üritust toimunud, siis trenn on veel natukene lahja," sõnas Meeskond Security juht Eigo Sõster ja lisas, et seetõttu kutsubki ta inimesi aegsasti kontserdile kohale tulema, et kõik laabuks.

Politsei- ja piirivalveameti Tartu patrulltalituse juht Alvar Pähkel rõhutas, et kindlasti ei lase nad kontserdil asjadel käest ära minna. "Me ei saa võrrelda olukorda linnas, mis on tavaliselt, selle olukorraga, mis meil tekib linnatänavatele, kui kontserdikülastajad on võib-olla ülemeelikumad."