Ansambel Must Hunt avaldas uue singli korraga nii eesti kui inglise keeles

Musta Hundi liige Marko Atso seletas, et sõitis märtsikuus mööda Pirita teed koju ja see lugu keris ennast talle pähe. "Polnud kindel, et ta üldse Musta Hundi repertuaari kunagi satub, aga kogu asi tundus piisavalt haige küll, et see avaldada," sõnas ta ja lisas, et techno-kantri-metal on ilmselt midagi uut. "Mul on üldse väga hea meel, et olen kohtunud nii avatud tiimiga, kellega taolisi ideid ellu viia."

Möödunud aastal avaldas Must Hunt ka debüütalbumi "Ei Allu". Selle aasta algul liitus bändiga uus laulja Freddy Tomingas.

Eestikeelne versioon:

Ingliskeelne versioon: