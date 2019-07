Sotsiaalmeediastaar Kylie Jenner avaldas, et on aastaid ärevuse käes vaevelnud

Sotsiaalmeediastaar ja enimteenivate kuulsuste tabeli teisele kohale tulnud Kylie Jenner avaldas sotsiaalmeedias, et on kannatanud kogu oma elu ärevushäire käes.

21-aastane Jenner tegi avameelse postituse Instagrami keskkonnas, tunnistades, et miljonite silmapaaride all kasvamine ei ole normaalne. "Ma olen sellel teekonnal kaotanud sõpru ja vahepeal ka iseennast," tõdes Jenner.

Kylie Jenner kuulub Kardashianide klanni, olles osa perekonna tõsieluseriaalist "Keeping Up With The Kardashians". "Ma olen kannatanud ärevushäire käes kogu oma noore täiskasvanu elu ning pärast lapse sündi olen ma pidanud toime tulema kõikide sisemiste tõusude ja langustega. Ma tundsin, et ma pean iseennast täiesti uuesti leidma," kirjutas noor sotsiaalmeediastaar.

Jenner lisas, et hoiab küll palju endale, kuid tahab, et kõik fännid teaksid, et ka tema on inimene. "Minu elu ei ole täiuslik ja see, mida te sotsiaalmeediast näete, on vaid pealispind," lisas ta.

Jenner on ka varem avalikult oma ärevushäirest rääkinud, tunnistades 2016. aasta intervjuus, et ei tahtnud isegi kinno minna, sest tundis end ahistatuna. "Ma tundsin, et ma olen lõksus ja kõik vaatavad mind. Ma tundsin nagu kõik vihkaksid mind," tõdes ta.