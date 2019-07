Eurovisiooni korraldajaks kandideerivad veel Maastricht ja Rotterdam

2020. aasta Eurovisiooni soovisid korraldada nii Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden-Friesland, Maastricht-Limburg, Rotterdam kui ka Utrecht. Eelmisel nädalal esitles neist viis oma visiooni Hollandi ringhäälingule NPO, mille järel otsustati kandideerima jätta veel Maastricht ja Rotterdam, vahendas Eurovision tv.

Kaht finalisti aitasid valida tehnilised eksperdid ja Euroopa ringhäälingute liit EBU.

Maastricht ja Rotterdam hinnati viiest kandidaadist parimaks, sest mõlemad pakkusid häid lahendusi kontserdi toimumiskohaks ja on võimekad ka Eurovisiooni kõrvalürituste korraldamiseks. Mõlemas linnas on vajalik hulk ööbimiskohti ja ühtlasi on nad valmis panustama ka Eurovisiooni korraldamisesse rahaliselt.

Eurovisiooni järgmise aasta peaprodutsent Sietse Bakker ütles, et kõik linnad esitasid tugevad kavad, mistõttu arutatakse, kuidas neid Eurovisiooni ajal samuti suurüritusse rakendada.

Euroopa ringhäälingute liit EBU on lubanud, et järgmise aasta võistluse korraldajalinn tehakse avalikuks augustis.

Mais toimunud Eurovisiooni võitis hollandlane Duncan Laurence looga "Arcade". Eesti esindaja Victor Crone tuli lauluga "Storm" 20. kohale