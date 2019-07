Kuldne Trio tähistab 45. tegutsemisaastat meenutusterohke kontserdiga

Bändiliikme Mihkel Smeljanski sõnul on Vallikäärus plaanis teha üks nostalgiline juubeliõhtu. "Meie vanad sõbrad on lubanud kõik kohale tulla ja muuhulgas ka Trio hitte esitada, lubas ta.

Õnnitlejate seas astuval lavale peamised lavakaaslased ja kamraadid eesotsas Hardi Volmeriga ansamblist Singer Vinger ja Sepo Seemaniga comebacki tegevast ansamblist Kala. Näha saab mitmeid tuttavaid ja armastatud tegelasi nagu Ice Dog M (Kristjan Jõekalda), Otto-Triin ja Tibu & Jäpe.

Ootuspäraselt saab kuulda kõiki tuntud hitte Trio ja sõprade esituses. Laulude "Pese mu selga", "Laip on laip", "Kes ei tööta, see ei söö!", "Chiri-Biri-Binn", "Russkaya Vodka" sõnad on ootuspäraselt rahval meeles.

1974. aastal alguse saanud Mihkel Smeljanski ja Jüri Vlassovi Kuldne Trio on 45 aasta jooksul on üllitanud hitte ja lõbustanud rahvast rohkete kontsertidega. Sel aastal tunnustas bändi Eesti esinejate liit kuldse plaadiga panuse eest Eesti muusikasse.

45. juubelit tähistav Kuldne Trio tegutses algustaastatel hoopis nime all Hõbedased Kaksikud, kuna liikmeid oli kaks – Jüri Vlassov ja Mihkel Smeljanski. Pärast Vello Toomemetsa liitumist ansambliga sai Hõbedastest Kaksikutest Kuldne Trio. Kolmanda liikme au on saanud osaks mitmetele armastatud esinejatele nagu Sepo Seeman, Peeter Oja, Aare Laanemets jt.