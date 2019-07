Loo "Spirit" autorid on lisaks Beyoncéle Ilya Salmanzadeh ja Labrinth, vahendas EW.

Kuigi muusikavideos on kujutatud Aafrika loomi, on video üles võetud USA-s Arizona osariigis Havasu joa ääres. Kaadrid filmiti viie tunniga ning sel ajal ei lastud juga külastama ühtegi turisti ja huvilist.

Muusikavideos on rohkelt kostüüme, lõvid ja kaelkirjakud, aga ka Beyoncé tütar Blue Ivy.

Singel kuulub albumile "The Lion King: The Gift", millel kõlab 14 laulu filmi ametlikust soundtrackist. Beyoncé ütles meediale, et album on armastuskiri Aafrikale. Albumil kõlavad ka Kendrick Lamar, JAY-Z ja Childish Gambino.

"Lõvikuningas" esilinastub Eestis 19. juulil ja viib vaatajad Aafrika savanni, kus näeb ilmavalgust tulevane kuningas nimega Simba.

"Lõvikuninga" uusversioni lavastas Jon Favreau, kes kasutas "Lõvikuninga" tegemisel ära kõiki neid oskusi, mille omandas Disney stuudio kogupereseikluse "Džungliraamat" tegemise käigus.