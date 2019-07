Elvis Presleyd hakkab eluloofilmis kehastama Austin Butler

Filmi režissöör Baz Luhrmann kaalus rolli ka Ansel Elgortit, Harry Stylesi ja Miles Tellerit, kuid lõplik otsus tehti Butleri kasuks, vahendas Independent.

Butler on tuntud filmidest "The Dead Don't Die", "The Carrie Diaries" ja "Once Upon a Time in Hollywood".

"Ma teadsin, et me ei saa selle filmiga jätkata, kui peaosaline pole täiesti õige. Me otsisime põhjalikult näitlejat, kellel oleks selle võrratu staari loomulik liikumine ja võimas hääl, aga kes suudaks välja tuua ka laulja sisemise haavatavuse," selgitas Luhrmann.

Režissöör lisas, et näitlejate valimise perioodil õnnestus tal kohata tõeliselt talendikaid inimesi.