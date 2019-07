Kuueliikmeline tüdrukutebänd Lady's Choice avaldas teise singli

"Sellest suvest" on bändi teine singel.

Bändi koosseisu kuuluvad äsja näitleja erialale valitud Viljandi kultuuriakadeemia tudeng Maria Valk, lauljannad Kaia-Liisa Kesler, Linda Ellen Toom, Siret Tuula ning superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud Hele-Mai Mängel ja Ketter Orav, kes on suuremale avalikkusele tuntuks saanud kui "Eesti laulu" finalist Kea.

Tüdrukutebändi liikme Kaia-Liisa Kesleri sõnul meeldib tüdrukutebändis olemise juures talle see, et bändi liikmed on kõik sõbrad ja hoiavad teineteist. "Lihtne on kallite inimestega koos muusikat teha," kommenteeris Kesler.

"Mulle isiklikult meeldib tüdrukutebändis laulmise puhul see, et saame laulda mitmehäälselt. See annab võimaluse ära kasutada kuute erinevat ja unikaalset häält luues värve mida solistina on keeruline teha," sõnas teine bändi liige Siret Tuula.

Singel räägib tüdrukute sõnul elu nautimisest. Sõpradest, kes lisavad ellu positiivsust, ning suvest, mis aitab peale pikka ja pimedat talve taas patareisid laadida. "See on lihtsa sõnumiga lugu, mis räägib sellest kuidas suvel on inimestel rohkem vabadust, et nautida puhkust, käia festivalidel ja lihtsalt sõpradele rohkem aega pühendada," kommenteeris loo olemust lauljatar Maria Valk.

"Sellest suvest" on kirjutanud Kaarel Orumägi ning produtseerinud bändi okeiokei üks eestvedajatest Gevin Niglas.

Lady's Choice'i seda ja teisi lugusid saab ka sel suvel kuulda Eesti noorte muusikaliteatri muusikali "SOFIA" laval. Etendused toimuvad Türi kultuurikeskuses 08.-11. ja 22.-25. augustini.