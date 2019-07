Nimekad kuulsused kritiseerivad Trumpi rassistlike säutsude pärast

Trump ründas oma säutsudega nelja demokraadist kongressiliiget, soovitades neil minna tagasi "kuritegelikesse paikadesse, kust nad pärit on", vahendas Independent.

Trump ei täpsustanud, kellele ta viitas, kuid säutsurünnakut seostatakse nelja tumedanahalise kongressi liikmega Alexandria Ocasio-Cortezi, Ilhan Omari, Rashida Tlaibi ja Ayanna Pressleyga. Kõik neli naist on olnud viimastel päevadel kriitilised Trumpi immigratsioonipoliitika aadressil.

Alexandria Ocasio-Cortez on Puerto Rico päritolu kõigi aegade noorim kongressi valitud naine. Ilhan Omar sündis Somaalias ja Rashida Tlaib on pärit Palestiina immigrantide perest.

Hollywoodi näitleja Chris Evans nimetas sotsiaalmeedias Trumpi säutsu viha õhutavaks ja rassistlikuks. Muusik Janelle Monáe arvas säutsude järel, et Trump pääseks ilmselt ka siis puhta nahaga, kui ta kellegi Valgest Majast mõrvaks.

I'm dead ass convinced this idiot racist could kill someone on Twitter live in the WH west wing & u guys would be like "when he kills someone he reaffirms his message of division. We have to work together to reflect BLAH'

CALL 4 IMPEACHMENT Speaker Pelosi????Stop dragging this OUT https://t.co/GLu2SbMr8l — Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) July 14, 2019

Režissöör Ava DuVernay kiitis Trumpi kritiseerinud poliitikuid ja nimetas presidenti rassistiks. "Kiidan neid naisi. Suruge edasi, särage edasi ja töötage edasi," säutsus ta.

Saluting these women. Stay pushing. Stay shining. Stay working. Stay a pain in the ass of the #RacistInChief and all his co-horts. Stay true to who you are. Stay safe. Stay together. Stay making us proud. #FourQueens pic.twitter.com/jkcXe6Z96F — Ava DuVernay (@ava) July 14, 2019

Filmimees Rob Reineri sõnul on kindel, et Trump on rassist ja kõik, kes teda toetavad, toetavad ka rassismi.

It is unarguable, Donald Trump is a racist. If you support him you are supporting racism. At this crucial time in the struggle for the soul of our nation, we all must choose. Either embrace his hatred or fight to overcome original sin. Humanity hangs in the balance. — Rob Reiner (@robreiner) July 15, 2019

Poliitik ja näitleja Arnold Schwarzenegger ütles Politicole, et on pettunud Trumpi rünnakus ja nimetas seda ebaameerikalikuks. "See on viha täis, ebaviisakas ja lõhestav. Ameerika on alati olnud koht, kuhu sa suundud, mitte koht, kust sa pärit oled. See juhtis mind ja miljoneid teisi osavõtlikke ameeriklasi, et viia oma unistused täide maailma võimsaimas riigis," ütles Austria päritolu Schwarzenegger.