Pärnus toimuva festivali korraldaja: gigantide kadumine annab positiivselt tunda

Beach Grind sai alguse 2010. aastal ning on Pärnusse meelitanud juba aastaid tantsumuusika austajaid. "Järjepidevus on võti. Meil on olnud halvemaid aegu, meil on olnud paremaid aegu. Praegu on pigem positiivselt läinud, osad gigandid on turult ära läinud ja see kindlasti annab meile tunda. Samas oleme me aastatega paremaks saanud," rääkis Sein Raadio 2 hommikuprogrammis.

Festivali edust räägib seegi, et reedese päeva piletid on eelmüügist otsas, vaid käputäis on võimalik osta ukselt. "Neljapäev ja laupäev, sinna veel pisut on, aga targad mehed prognoosivad, et kuskil neljapäeva kanti võib ka see otsa lõppeda," ütles Sein.

Sein lubas, et festivalil kõlav muusika publikut alt ei vea. "Seekord oleme pannud hästi palju rõhku ka just lavakujundusele. Me oleme seda natuke muutnud, oleme rannabaari meeleolu loonud," selgitas Sein ja lisas, et ka legendaarne klubi Sunset saab festivaliks uue ilme.

Elektroonilise muusika duo Wateva liige Hugo Martin Maasikas meenutas, et tema esimene ülesastumine oli esimesel Grindil, kui peo korraldaja Mihkel Sillaots ta esinema kutsus. Maasika sõnul oli see hetk tema jaoks elumuutev. "Ma arvan, et ma ei olekski DJ. Mihkel ütles, et kuule mees, meil oleks vaja kedagi, kes trummi ja bassi mängiks. Ma olin ühe korra harjutanud paar kuud varem oma sünnipäeval," ütles Maasikas. "Ma mängisin nii valesti kui vähegi võimalik," naeris ta. Wateva astub festivalil üles reede õhtul.

Beach Grind toimub 18.-20. juulil Pärnus klubis Sunset. Rrannafestivali peaesinejad on Belgiast pärit Netsky, Hollandi duo Showtek, Suurbritannia produtsent Dimension ja räppar nublu.