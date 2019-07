Abiks Metallica kontserdile minejale: auto jäta kaugemale ja ole kohal varakult

Neljapäeval toimub Tartus Raadi lennuväljal Metallica kontsert, kuhu on oodata 60 000 inimest. Millega üritusele minnes arvestama peaks?

Suure rahvamassi tõttu on kontserdi toimumise päeval Eesti Rahva Muuseumi ümbruses muudetud liikluskorraldust, mille kohta annavad infot viidad ja liikluskorraldusvahendid.

Tartu patrullitalituse juht Alvar Pähkel ütles, et autoga ei ole kuigi mõttekas kontserdipaika minna, sest tõenäoliselt on oodata suuri ummikuid. Auto tuleks jätta näiteks kesklinna või ööbimiskoha parklasse.

Kontserdialal saab parkida vaid valveta tasulisel parkimisalal. Selle jaoks tuleb Piletilevist osta parkimispilet, mis maksab 10,5 eurot. Tasulisi parkimiskohti on umbes 3500, ütles kontserdi korraldaja Live Nation Estonia esindaja, kes ei soovinud oma nime avaldada.

Tartu linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis ütles, et inimesed peaksid võimalusel kindlasti jalgsi liikuma. Ta lisas, et kesklinnast on Raadi lennuväljale umbes 30-minutiline jalutuskäik.

Kes jalgsi minna ei taha, saab kasutada ka linnaliinibusse. Kesklinnast liiguvad kontsertipaika bussliinid nr 1, 4 ja 6 ning nende sõidugraafikut on pikendatud kuni kella kaheni öösel, rääkis Nelis.

Kontserdile saab minna ka jalgrattaga, mille jaoks on A-värava juures olemas tasuta ja üldvalvega parkla.

Live Nation Estonia esindaja sõnul tasub üritusele tulla juba varakult, sest suure rahvamassi tõttu võivad tekkida pikad järjekorrad.

"Kindlasti kell 20 tulla on ilmselgelt hilja ja ei pruugi õigeks ajaks lava ette kuulama jõuda," ütles kontserdil turvalisust pakkuva Meeskond Security juhatuse liige Eigo Sõster.

Enne lava juurde jõudmist tuleb kontserdikülastajatel läbida nii pileti- kui ka turvakontroll, kus vaadatakse, ega kellelgi keelatuid esemeid kaasas ei ole.

Keelatud esemete hulka kuuluvad vihmavarjud, enda söök ja jook, pudelid ja purgid, professionaalne ja poolprofessionaalne foto-, audio- ja videosalvestustehnika (va. mobiiltelefonid ja kompaktkaamerad), Go-Pro kaamerad, selfie stick'id, tahvel- ja sülearvutid, matka- ja klapptoolid, taburetid, suured binoklid, plakatid, bännerid, lipud, relvad, pürotehnika, süstlad, vilkuvad laserpulgad, ohtlikud ained ja esemed, narkootikumid, loomad, liigne pagas, jalgrattad, rulluisud, rulad ja motokiivrid.

Ka ei pääse kontserdile inimesed, kes on tugevas joobes, käituvad agressiivselt või teisi inimesi häirivad, ütles Live Nation Estonia esindaja.

Kontserdialal saab osta sööki, jooki ja bändide meeneid.

"Kaardiga maksmine sõltub teenusepakujast ning tehnilistest võimalustest. Tänapäeval siiski väga paljud pakuvad seda võimalust, kuid soovitame siiski sularaha igaks juhuks kaasa võtta," ütles Live Nation Estonia esindaja.

Tartu patrullitalituse juht Alvar Pähkel juhtis tähelepanu sellele, et alkoholiga ei tohi liiale minna.

"See ongi põhiline probleem, et inimesed on normaalsed, aga kui alkoholi liigselt tarbivad, siis tekivad konfliktid," ütles Pähkel.

Politsei on omalt poolt neljapäeva õhtuks pannud välja täiendavad jõud, et vajadusel kontserdil olevat turvameeskonda abistada ja liiklust suunata.

Metallica esineb Eestis neljandat korda. Kontsert toimub 18. juulil, väravad avatakse 16.