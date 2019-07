Galerii: Hertsoginna Meghan kohtus "Lõvikuninga" esilinastusel Beyoncéga

Pidulik esilinastus toimus Londonis pühapäeval ning põgusal kohtumisel vestlesid paarid omavahel lastest. Meghan sai esmakordselt emaks tänavu mais, Beyoncél on peres seitsmeaastane Blue Ivy ja kaheaastased kaksikud Rumi ning Sir, vahendas Huffington Post.

Beyoncé saabus Londonisse esilinastusele, sest tema hääl kuulub filmi uusversioonis lõvitüdruk Nalale.

Filmi originaalversioonis löövad kaasa näitlejad James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Donald Glover, Seth Rogen, Keegan-Michael Key, John Kani, John Oliver ja paljud teised.

Lots of baby chat between Harry and Meghan and Beyonce and Jay-Z pic.twitter.com/qvLtonqSMy