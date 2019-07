Metalmuusika austajatele annab peagi Tallinnas klubikontserdi Unearth

1998. aastal asutatud Unearth viskab ühte potti Pantera pärandi, uue laine Rootsi death metali üleva meloodia, traditsioonilise metali hümnilikkuse ning 1990ndate metalcore'i ja noisecore'i teravuse.



Unearth on erinevate albumitega murdnud end ka Billboard Top 40 ning Billboard's Hard Rock Top 10 tabelitesse. Euroopas on bänd viimasel ajal olnud pigem festivalide nimekirjades, mistõttu on klubikontsert Tallinnas muusikasõbrale kui väike maiuspala.



Tallinna tuleb Unearth esitlema viimast albumit, eelmise aasta novembri lõpus ilmunud "Extinction(s)it".