Villu Tamme vägivaldsest laulu pealkirjast: hinge ikka välja ei pekstud

"Eks riimid ja geograafiline järjestus pidi ka olema, aga faktid on sel lool tõesti taga - pea kõikjal, kuhu punkarid 1980ndatel ilmusid, saadi peksa. Aga hinge ikka välja ei pekstud," jutustas Villu Tamme Vikerraadio sarjas "Hittide radadel", mis kaardistab Eesti kohanimedest kõnelevad laulud.

Kuid kõige kuulsama Tallinnast kõneleva punkloo, Velikije Luki "Tallinn põleb" sõnad kirjutas Villu Tamme koos Tõnu Trubetskyga 1985. aastal Varblase kohvikus, kuid Trubetsky ainsaks reaks jäi "Moskva ees ei olnud kedagi".

"Vanasti oli niimoodi, et üks kirjutas ühe rea ja teine teise rea, paar minu rida on ka Vennaskonna lugude sees. Aga antud loos jäi Trubetskyle jah see teine rida, edasi kirjutasin ise lõpuni," meenutas Tamme. Algtõuge selleks looks tuli The Clashi hitist "London's burning".



Kui veel kohanimedest rääkida, siis J.M.K.E-le kirjutas Villu Tamme loo Kundast. "Tol ajal oli Kunda kui skulptuur, ühtlaselt hall, paksu tolmukihiga kaetud linn, kõik puud ja tänavad olid tolmu sees. See avaldas mulle nii suurt muljet, et pidin ta laulu sisse panema," rääkis Tamme ning lisas, et kirjutati pea kõigest, mis silma jäi, sest see aitas end igavesti püsima jäävana tunduvas impeeriumis võimalikult okeilt tunda.



Kord on Villu Tammel laulusõnade pärast tulnud ka KGB-s käia. Kuigi tol ajal oli punklugude sõnadest halva heli tõttu keeruline aru saada, jäi ühele nuhile siiski kõrvu, et loos "Veri mullas" mainitakse Hitlerit. "Käisin KGB-s ja kirjutasin neile laulusõnad üles. See lugu on ajaloost, kõneleb kahest maailmasõjast, kus erilist nõukogudevastasust ei olnudki," jutustas ta, et karistust talle ei määratud.



Villu Tamme rääkis saates ka tänapäeval lausa prohvetlikuna tunduva loo "Eesti-Soome toru" tausta, samuti sai nimetatud keskkonnateemaline "Käed üles, Virumaa".