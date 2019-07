Ed Sheeran teatas abielust Cherry Seaborniga

Sheeran andis intervjuu saatejuht Charlamagne Tha Godile, et tutvustada oma värsket albumit "No.6 Collaborations Project", kui ütles juhuslikult, et tema ja Seaborn on abielus, vahendas Huffington Post.

Sheeran rääkis saatejuhile lähemalt laulust "Remember the Name", kus tevad kaasa Eminem ja 50 Cent. "See laul sündis enne, kui me abiellusime. Ja ma teadsin, et me oleme selleks hetkeks abielus, kui see laul ilmub," selgitas Sheeran.

28-aastane Sheeran kiitis intervjuus veel oma abikaasat. "Sa võiksid olla kellega tahes, aga valisid minu. Minu juures on nii palju asju valesti, aga sa ikka tahad minuga olla ja see on imeline," arutles ta.

Seaborn ja Sheeran on tuttavad juba lapsepõlvest, kuid taasleidsid teineteist 2015. aastal. Eelmise aasta jaanuaris teatas paar sotsiaalmeedias, et on kihlunud, kuid hoidsid pulmakuupäeva saladuses.

Sheerani värskeim album "No.6 Collaborations Project" ilmus alles eile, samal päeval andis mees tuhandetele fännidele kontserdi Riias.