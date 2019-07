R2 saatejuhirolli proovinud Asena: ma pole suur raadiokuulaja, aga proovin seda parandada

Raadio 2 suvises programmis alustas 15. juunil saatesari "Kuumalaine", mille raames on igal laupäeval eetris ühe tuntud naismuusika autorisaade. Avaldame Menus iga saatejuhiga lühikesed intervjuud, kolmandal korral vastas küsimustele Asena.

Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Jah, see oli minu kõige esimene kord raadiosaadet juhtida. Kogemus meeldis mulle väga ning kõik sujus täitsa hästi.

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Kõik lood, mis välja valisin tõmbavad mind alati käima - tean igaühe lüürikat peast ja ma lihtsalt tahtsin teistega jagada seda, mida ise armastan kuulata.

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Paraku ei ole ma suur raadiokuulaja, olen lihtsalt harjunud muusikat teistes kanalites kuulama. Aga loodan seda nüüdsest parandada

Vaikselt on algamas suviste kontsertide ja festivalide hooaeg.

Milliseid üritusi algavast suvest soovitad?

Hetkel olen ise teel Helsingisse Shutdown festivalile. Soovitakski inimestel külastada erinevaid festareid Soomes - mulle on need kõige rohkem meeldinud, sealne rahvas ja energia on vägev!

Laupäeviti kell 13.00 võtavad Raadio 2 eetri üle külalisstaarid, et mängida saates "Kuumalaine" oma viimase aja lemmikmuusikat.