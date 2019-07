Mart Sanderi raamatust võib Ameerikas saada suure-eelarveline sari: olen seda kaua oodanud

"Me oleme selle tee väga alguses praegu. Aga, et see võimalus on ja Ameerikas on inimesi, kes väga usuvad, et minu ühest uuest raamatust võib saada tõeliselt kõrge ja suureelarveline seriaal. See on juba iseenesest väga hea," ütles Sander Vikerraadio saates "Suveöö".

Sander räägib oma romaanis "Saatana jumalanna" ("Goddess of the Devil") teisest maailmasõjast, aga natsismi lähtepunktist vaadatuna. "See raamat räägib ühest väga maagilisest naisest Maria Orsitschist, kes oli meedium, aga pigem ta oli lihtsalt üks inimene, kellel oli ühendus teispoolsuse ja teiste dimensioonidega, mille ta arendas välja nii kõrgelt, et ta sai võtta vastu väga konkreetset informatsiooni," selgitas Sander lähemalt, et Orsitch mängis suurt rolli natsipartei sünni juures.

Sander ütles, et kuulis naisest esmalt History Channeli saates umbes seitse aastat tagasi. "Ta on tohutult ilus naine, kelle ilu hinnati," ütles Sander, et tänu sellele oli tal ka suur mõju. "Ma tõesti veetsin mitu aastat mõeldes sellele ja otsides netist selle naise kohta kõikvõimalikku informatsiooni," meenutas Sander, kuidas raamat salapärasest naisest sündis.

800-leheküljeline ingliskeelne raamat sai Sanderi sulest valmis nelja kuuga. "Lugu kirjutas ennast mingil määral ise, ma ei pidanud sinna sekkuma," ütles Sander.

Sander selgitas, et juba see, et raamat antakse inglise keeles välja, on suur asi, kuid kirjastus esitas romaani kandideerima ka ulmekirjanduse auhinnale, kus see jõudis poolfinalistide hulka. "See on kõik nii tore ja positiivne, mida ma olen nii kaua oodanud," tõdes Sander.

"Saatana jumalanna" pole ametlikult veel trükis, kuid seda loetakse juba Türgis, Ameerikas ja Inglismaal.