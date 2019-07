Ewert and The Two Dragons annab laupäeval suve ainsa soolokontserdi

Ewert and The Two Dragons annab laupäeval, 13. juulil suve ainsa soolokontserdi, külalisesinejaks on Frankie Animal.

Eelmise aasta lõpus oma neljanda stuudioalbumi "Hands Around The Moon" välja andnud Ewert and The Two Dragons jõuab sel suvel esmakordselt Hiiumaale esinema. Bändi selle suve ainus soolokontsert toimub imeilusas Suuremõisa lossihoovis. Külalisesinejana astub Hiiumaal lavale hiljuti suviselt värske singli "Playful" välja andnud Frankie Animal.

"Oleme Hiiumaa kontserdi eel väga elevil. Mängime küll suvel mitmel festivalil, kuid täispikka soolokontserti saabki näha ja kuulda vaid Suuremõisa lossihoovis," rääkis bändi solist Ewert Sundja. "Produktsiooni osas me kindlasti allahindlust ei tee – mandrilt tuuakse saarele suur hulk tehnikat, mis meie muusikat võimsamalt publikule edastada aitab ning visuaalselt toetab," lubas ta.

"Draakonitega koos esinemine on meile mõnes mõttes pidepunktiks – soojendasime neid aastaid tagasi Rock Cafes, kui olime alles värskelt alustanud, tegime kaasa Saksamaa tuuril ning nüüd Hiiumaal – sedapuhku küll kolmekesi ja akustilise kavaga. Kindlasti on see hea hetk, et tuldud teele tagasi vaadata ning parim koht selleks on kindlasti suvine Hiiumaa," ütles Frankie Animali solist Marie Vaigla.

Ewert and The Two Dragons ning Frankie Animal esinevad Hiiumaal Suuremõisa lossihoovis sel laupäeval, 13. juulil.