Kali Briis üllatas bändi ajaloo esimese suvesingliga

"Meil on hea meel, et lõpuks saab valmis meie esimene suvine singel "Like I Love You"," kommenteeris bänd Facebookis.

"Like I Love You" on topeltsingel. "Uurisime politseist järgi, et see on täiesti okei kui mitu singlit korraga välja annad," naljatasid bändiliikmed.

Lugude autor on Alan Olonen ja vokaali on singlitele andnud Alan Olonen koos Laura Junsoniga.