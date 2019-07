Donald Glover kaitses väikese merineitsi osatäitjat: sa oled selle rolli ära teeninud

Eelmisel nädalal teatas Disney, et "Väikese merineitsi" ("Little mermaid") mängufilmi versiooni peaosaline Ariel on tumedanahaline lauljatar Halle Bailey. Paljud Disney fännid avaldasid uudise peale sotsiaalmeedias hämmeldust, sest 1989. aasta animafilmist tuttav merineitsi on punaste juuste ja roheliste silmadega, vahendas Independent.

Näitleja Donald Glover kommenteeris hiljutisel "Lõvikuninga" ("Lion King") esilinastusel, et uudis Bailey osatäitmisest oli väga eriline. "See on minu arust suurepärane lugu ja ma lihtsalt loodan, et tal on lõbus seda teha ja loodetavasti keegi ei pane teda tundma teisiti, kui ta tahaks," kommenteeris Glover 19-aastase lauljatari valikut peaosasse.

"See on väga eriline roll ja sa oled selle ära teeninud. Ma loodan, et sa võtad seda kuulda," lisas mees.

Bailey on tuntud R&B duost Chloe x Halle, kus laulab ka tema noorem õde Chloe. Koosseisu on kiitnud näiteks Beyoncé, kes kaasas duo oma maailmaturnee "On The Road II" soojendusesinejaks.

1989. aasta animafilmis Arielile hääle kinkinud Jodie Benson on samuti Disney otsust kaitsnud. "Pole vahet, millised me väliselt oleme, meie rass, rahvus, nahavärv, dialekt, kehakuju ja juuksevärv ei loe. Meie ülesanne on rääkida lugu," kommenteeris ta.

"Väikese merineitsi" ("The Little Mermaid") filmiversiooni hakatakse tegema 2020. aastal.