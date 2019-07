Relax FM: meie programm on kõikidele, kes ihkavad kergust ja rahu

Milline saab olema Relax FM-i programm?

Raadio Relaxi programm saab olema täiesti uus programmiprodukt, millist ei ole Eesti raadiomaastikul varem olnud. See saab olema orienteeritud kõikidele, kes ihkavad kergust ja rahu. Stiil, kuidas me saateid edastame, eristab Relax FM-i teistest raadiojaamadest – programm saab olema kerge ja koostatud selliselt, et see ei oleks liialt kaasahaarav ega pealetükkiv. Meil saab olema mitmeid erinevad rubriike, aga hetkel me üksikasju veel ei avalda – las see jääb kuulajale avastamisrõõmuks.

Kes hakkavad raadiojaamas töötama?

Raadio Relaxi meeskonda, mille moodustamisega me alles tegeleme, hakkavad kuuluma nii juba tuntud raadiohääled kui ka tulevikustaarid.

Millist muusikat hakkab jaam mängima?

Juba raadio nimest loeb välja programmi muusikat iseloomustavad jooned – hästituntud, kerge, ilus ja rahulik muusika, mille saatel on hea lõõgastuda ja puhata ning mille taustal oleks hea lugeda kasvõi raamatut või niisama mõtiskleda. Meeleolu, mille raadio Relax loob, on rahustav ja stressi leevendav.

Mis keeles jaam programmi edastama hakkab?

Eetris kõlav programm saab olema eestikeelne, aga lisaks sellele teeme internetis programmi ka venekeelsele kuulajale, sest tahame Relax-õhkkonda kaasata kõiki Eesti elanikke.