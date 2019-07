Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste teadlikkust lähisuhtevägivallast, et abivajajaid ümbritseks mõistmine ja toetus. Kampaaniat korraldavad MTÜ Naiste tugi- ja teabekeskus, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja turundusagentuur Havas.

Kampaania sõnum "Abi küsimine on suurim vägitegu" annab mõista, et kõige olulisem on teha esimene samm ning küsida abi. Kampaania fookus on esimeses laines naistel, sest 82 protsenti perevägivalla ohvritest olid möödunud aastal naised.