Teismeeast koos musitseerinud Eplik ja Võigemast jagavad taas koos lava

Pikki juukseid ja pillikohvreid kandnud poisse nimetati Rapla vahel 1990. aastatel Desperadodeks. "Muudkui taheti, et me näitaks püstoleid, mis sealt kitarrikohvri seest välja tulevad. Kõik teised olid kiila peaga ja selliste ruuduliste särkidega," rääkis Eplik "Ringvaates".

Eplik meenutas, et esimesed mälestused on tal Võigemastist siis, kui Priit esines muusikakoolis ksülofonikontserdiga.

"Me tegelikult igapäevaselt nüüd ülemäära palju läbi ei käi," rääkis Võigemast tänapäevast. "Me saame kokku harva. Enamasti me kohtumegi sellistel puhkudel, kui on vaja koos musitseerida," lisas ta.

Õige pea siirduvad sõbrad koos kontserte andma nii Tallinnas kui ka Tartus.