R Kelly vahistati seksuaalkuritegude süüdistustega

Chicago advokatuuri esindaja Joseph Fitzpatrick ütles, et 52-aastast R Kellyt süüdistatakse 13 föderaalkorras karistatava seksuaalkuriteo toimepanemises, nende hulgas ka lastepornograafia omamises. Fitzpatrick lisas, et täpsemad asjaolud selguvad reede jooksul, vahendas The Guardian.

See on juba teine kord sel aastal, kui Kelly seksuaalkuritegude eest vahistati. Mehele esitati veebruaris süüdistus kümnes seksuaalkuriteo episoodis raskendavatel asjaoludel, millest mõnesse olid segatud ka neli alaealist tüdrukut, keda Kelly aastatel 1998–2010 seksuaalselt kuritarvitas. Lisaks kriminaalsüüdistustele kaebas R. Kelly aasta alguses kohtusse Heather Williamsi nimeline naine, kes väidab, et Kelly kuritarvitas teda seksuaalselt 1998. aastal, kui ta oli 16-aastane.

Grammyvõitja, kelle tegelik nimi on Robert Kelly, vabastati siis 25. veebruaril pärast 100 000 dollari suuruse kautsjoni maksmist. Seda, et Kelly on nüüd taas vahi all, kinnitas mehe kaitsja Steve Greenberg.

Laulja on aastakümneid seisnud silmitsi seksuaalkuritegude süüdistustega. Mullu süüdistati meest lastepornograafia video tootmises, kuid kohus mõistis muusiku õigeks.