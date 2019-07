Galerii: Selgusid Noortebänd 2019 poolfinalistid

Noortebändi poolfinaali jõudsid: Worn Öut, Johanna Kristina, Nömmi, think twice, Elis & Öö Klubi, Mad Morality, SK!VE, 5horses, Fropp, Polóšywa, Kelly Vask ja Cortical White.

Noortebändi peakorraldaja Märt Truman sõnas, et kuigi demolugusid laekus vähem kui eelmisel aastal, siis tänavu on lugude kvaliteet siiski väga hea. Lisaks soovitas Truman poolfinalistidel teha palju proovi, kirjutada uusi lugusid ja konkurssi tõsiselt suhtuda, et olla sügisel parimas vormis.

"Poolfinaali pääses mitmeid väga huvitavaid ja uudse kõlaga koosseise, kellest usun, et Eesti muusikamaastik on puudust tundnud," lisas konkursi produtsent Kertu Mägar.

Žürii koosseisu kuulusid Laura Prits, Marii Reimann, Kristjan Vardja, Karl-Erik Tamme, Merli Antsmaa, Andrei Zevakin, Stella Raudsepp, Henri Kuusk, Raimond Põldmaa ja Joshua James Viinalass.

Noortebändi poolfinaalid toimuvad käesoleva aasta oktoobris Tallinnas ja Tartus. Konkursi finaalgala toimub 14. novembril Vaba Laval Tallinnas.