Sangaste mõisatalli rajatud muuseumis näeb krahv Bergi avangardseid leiutisi

Bergi ilmaimed tõid talle mitu kuldset auraha Chicago maailmanäitusel, kuid edendasid ka elu Eestis. Ja kaugeltki mitte ainult põllumajanduse valdkonnas, nagu võiks eeldada Bergi tegevuse ja tema aretatud rukkisordi põhjal Sangastes.

Kui muuseumides on tavaliselt ikka kõik rariteedid klaasi all ja vaid vaatamiseks, siis Sangaste ringtallis saab kõike ise järele proovida - nii lapsed kui ka täiskasvanud. Ekspositsiooni väljamõtlejad nimetavad ise seda hullamiskeskuseks ja ega teist päris sellist pole ka.

Muuseumis saab sõita Bergi autoga saja aasta taguse New Yorgi tänavail, proovida selga tolleaegseid riideid ja näha ammust valgusfoori. Samuti on väljas trenažöörid, mis peaksid ravima valutavat selga, jalgu ja istmikku.

"Mis toimus krahv Bergi eluajal, oligi üks suur ettekujutus sellest, milline võiks olla elu aastal 2000. Suur tehnoloogiline areng muutis meie kõikide elu kodus, ja meie ekspositsioonis on käsitletud need teemad, mida krahv Berg tõi Sangastesse ja Eestisse," tutvustas ekspositsiooni kuraator Tuuli Merimaa "Aktuaalsele kaamerale".

Loomulikult on keskuses Bergi viljapõld, saab töötada viljasorteeriga ja lüpsta lehma. Ekspositsiooni kavandid on koostanud Aare Baumer, disain ja tootmine on MOTOR-i meeskonnalt, ehitas Jaagor Grupp.

"Siis on meil juhtpuldid, mis olid ka Eiffeli tornis, mille kangide abil saab käivitada videoid ja seal me räägime lugusid sellest, mis oleks võinud juhtuda, kui näiteks krahv Berg oleks kohtunud krahv Zeppeliniga ja erinevate tema kaasaegsetega," rääkis Merimaa.

Bergi kaevanduse vagonetis saab tõsta raskusi. Aimu antakse pritsimeeste elust ja proovida Bergi-aegseid riideid. Siin-seal on autentsusele lisatud ka fantaasiat. Ja lisaks Bergi enda ilmaimedele saab katsetada ka neid, mida Berg tõi Sangaste lossi laiast maailmast. Näiteks elekter, mille sai peagi kogu küla.

"Autentsus on sinnamaani õige, kuni käivitus meie fantaasia ehk siis internetiavarused, muuseumid - sealt on palju materjale -, krahv Bergi järeltulijate erakogust. Ja kõik eksponaadid on seotud sellega, et me ei räägi mitte ainult krahvist endast, vaid ka sellest, mis tema teemadega kokku läks. Näiteks esimene telefonialajaam, mis asus selles mõisas, on meil välja toodud alajaamana, kus inimesed saavad omavahel rääkida ja kuidas erinevate mikrofonidega vanasti hääl moondus," jätkas Merimaa.

Kusagil hõljub ka Sangaste lossi vaim.

Ringtalli renoveerimine ja ekspositsioon maksid kokku kolm miljonit eurot, aga leiutised ise on selle kõrval muidugi hindamatud. Ja kõigele lisaks on nüüd Sangastes ka põnev etendus- ja kontserdipaik.