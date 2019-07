Galerii: Piilu "Ringvaate" kaamerate taha

Suvine "Ringvaade" on sama kirev kui aastaaeg ise. Nii jõuavad ekraanile reportaažid erinevatest Eesti paikadest ja inimestest ning hetkedest, mis just sel hetkel päevakajalised ning tähelepanu väärivad.

Kolmapäevases saates olid külas Mari-Liis Lill ja Ivo Uukkivi, kes tutvustasid kampaaniat #meieajakangelane. Kampaania sõnum "Abi küsimine on suurim vägitegu" annab mõista, et kõige olulisem on teha esimene samm ning küsida abi. Kampaania fookus on esimeses laines naistel, sest 82 protsenti perevägivalla ohvritest olid möödunud aastal naised.

Lisaks sellele rääkis oma kogemusest poja nutidieedile saatnud saatejuht Carmen Pritson-Tamme.

Järgmisest nädalast rõõmustab vaatajaid juba saatejuht Hannes Hermaküla ja seejärel Jüri Muttika.

"Ringvaade suvel" on ETV ekraanil esmaspäevast neljapäevani pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.35.