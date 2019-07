U3 Kontsertklubi lõpetas pärast poolt aastat tegevuse

"Kontsertklubi (hiljem lihtsalt klubi U3) lõpetab poolte kokkuleppel tegevuse ning sügisest enam ei jätka. Tunnistan isegi, et see sõit jäi lühikeseks, kuid nii on. Kas tuleb midagi uut kuhugi mujale, ei tea, eks näeb," kommenteeris klubi omanik ja tegevjuht Richard Mägar sotsiaalmeedias.

Alles eelmise aasta kevadel lõpetas samas paigas, aadressil Uus tänav 3 tegevuse peokoht Sinilind.

"Ühe põhjusena võib kindlasti välja tuua juba teiste korraldajate avalikult väljaöeldud tõdemust - sündmusi/kontserte jms on liiga palju ning inimesi ei jagu igale poole kui võiks. Samuti, palju on meil Eestis kollektiive, muusikuid, kes 300-400 inimest järjepanu saali toovad," küsis Mägar, selgitade sulgemise põhjust. Mägar lisas, et temal isiklikult on ka muid põhjuseid, miks klubi sulgeda otsustas.

U3 viimaseks ürituseks jäi 14. juunil toimunud Sip€lga 14 kontsert, kus esinesid ka YunglilMarps ja JUNG ABSO. U3 järgmiseks ametlikuks ürituseks oli 31. oktoobriks märgitud Comedy Estonia komöödiaõhtu, novembris pidi ruumides esinema koomik Jim Gaffigan.