Elisa originaalsarja "Ivalo" näitamisõigused on müüdud enam kui 20 riiki

Kevadel Elisa Elamusse lisandunud Elisa rahvusvahelise originaalsarja "Ivalo" vastu tunnevad huvi mitmed telekanalid ja voogedastusplatvormid üle maailma. Originaalsarja näitamisõigused on edasi müüdud enam kui 20 riiki.

Elisa aegade vaadatuima Suure soosingu osaliseks saanud "Ivalo" vastu huvi ka mitmed rahvusvahelised voogedastusplatvormid ja telekanalid. Juba on teada, et sari linastub Saksamaa telekanalis ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). Muuhulgas on sari nähtav ka Hiinas Elisa Nordic TV teenuses.

Lisaks on näitamisõigused müüdud Hispaaniasse, Hollandisse ning teistesse Ida- ja Kesk-Euroopa riikidesse.

Kuu aja pärast esilinastub rahvusvahelise originaaltoodangu kõrval esimene Eestis toodetud dokumentaalfiktsioon "Üle noatera". "Mõtlemapanev ja äärmiselt kaasakiskuva süžeega erinevatele Eesti ajaloo sündmustele alternatiivseid lahendusi välja pakkuv kuueosalise dokumentaalsari "Üle noatera" valmib meil koostöös ERRiga," täpsustas Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu . Sarja autoriks on Rasmus Kagge ning režissööriks Indrek Simm.

"Ivalo" tegevus toimub Soomes Lapimaal, kus noor naispolitseinik Nina Kautsalo (Eesti seriaalihuvilistele tuttav Soome sarjast "Pulss") teeb kohutava avastuse ühest tundras asuva maja keldrist. Leid toob kohale Saksa viiruseid uuriva teadlase Thomas Lorenzi (Maximilian Brückner) ning järsku leiavad Nina ja Thomas ennast väga ebatavalise kriminaaluurimise keskelt.