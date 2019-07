Beach Grind avalikustas kõik esinejad ja festivali ajakava

Filmirežissöör Ilmar Raag ja operaator Ants Martin Vahur rääkisid Eestis toimuvatest Hollywoodi filmivõtetest ning tõdesid, et kui Eestis on olnud filmide tippeelarve kolm miljonit eurot, siis "Teneti" puhul on see umbes ühe päeva eelarve.