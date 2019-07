"Mehed mustas" näitleja Rip Torn suri 88-aastaselt

Tornist jäi maha 70-aastane näitlejakarjäär, mille jooksul pälvis ta 1996. aastal Emmy seriaali "The Larry Sanders Show" rolli Artie eest. Torn oli ühel korral nomineeritud ka Oscarile, 1983. aastal draamafilmi "Cross Creek" eest, vahendas BBC.

Torni on sotsiaalmeedias mälestanud mitmed filmitööstuse tipud, nende seas "Mehed mustas" järjefilmis kaasa löönud Will Smith.

View this post on Instagram R.I.P. Rip A post shared by Will Smith (@willsmith) on Jul 9, 2019 at 8:03pm PDT

Rip Torn sündis 1931. aastal Texases ning alustas 1950. aastatel New Yorgis näitlemisõpinguid. Mees teenis 1960. aastal Tony auhinna nominatsiooni näidendis "Sweet Bird of Youth" tehtud rolli eest. Lisaks lõi mees näitlejakarjääri jooksul kaasa filmides nagu "King of Kings", "The Cincinnati Kid" ja "The Man Who Fell to Earth", kus ta mängis koos David Bowiega.

Torn oli elu jooksul kolm korda abielus ning tal on kokku kuus last. Tema viimaseks abikaasaks oli näitlejanna Amy Wright.