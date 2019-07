Ilmar Raag: võib-olla pääses nüüd Eesti ka Hollywoodi rongile

Filmirežissöör Ilmar Raag ja operaator Ants Martin Vahur rääkisid Eestis toimuvatest Hollywoodi filmivõtetest ning tõdesid, et kui Eestis on olnud filmide tippeelarve kolm miljonit eurot, siis "Teneti" puhul on see umbes ühe päeva eelarve.

Raag ütles ETV saates "Ringvaade", et Hollywoodis toimub kõik nii nagu Eestis, lihtsalt kordi suuremalt ja võimsamalt. "Keskmiseid Hollywoodi mastaapseid filme tehakse kolm kuni viis korda aeglasemalt kui Eesti filme. Meil ei ole nii palju vahendeid, mida kontrollida, mis neil on," selgitas ta.

Filmi "Tenet" eelarve on 225 miljonit dollarit, mis on ka Hollywoodis üüratu summa. Keskmine Hollywoodi filmi eelarve on Raagi sõnul 70-80 miljonit eurot.

Raagi sõnul kulub raha nii tippnäitlejatele, filmivõtetele kui ka postproduktsioonile. Ants Martin Vahur ütles, et "Teneti" võttetehnika on väga kallis ning IMAX kaamera kergeim versioon kaalub üle 20 kilogrammi, mis teeb selle ka raskesti kasutatavaks.

Eesti kalleimad filmid on jõudnud kolme miljoni piirimaile. "Neil on see ühe võttepäeva eelarve," naeris Vahur.

Raagi sõnul on Nolan vanakooli filmirežissöör, kes eelistab, et trikid ja eriefektid sünniksid kohapeal, kuid kõik, mis sünnib võtteplatsil, ei pruugi hiljem filmis kajastuda. "Heli, mis seal üles võetakse, ma olen päris kindel, et hiljem postproduktsioonil tehakse see veel ja veel üle," selgitas ta.

Selle üle, et Nolan saabus Eestisse filmima, on Raagil väga hea meel. "Ma olen näinud, et igal pool mujal on meie konkurentriigid, kasvõi Leedu ja miks mitte Läti, saanud jala ukse vahele ja suured projektid tulevad nende juurde. Jätavad raha sinna, annavad inimestele tööd, miks meie ei ole seal varem olnud, ma ei saagi aru. Võib-olla pääseme meie ka sinna rongile," Raag

Hiljuti toimusid Leedus HBO draamasarja "Tšornobõl" ("Chernobyl") võtted, mille operaatoriks Vahur oli. "Väga uhke tunne, tõesti väga suur projekt oli, väga uhke tunne oli seda teha. Kui ma esimene nädal platsil olin, värsisesin ma terve nädal, et kas saan homme lennupileti koju või saadetakse uuesti järgmise päeva plaan," naeris Vahur, et ei teadnud võtteplatsil mitte kedagi. Sarja peaoperaator oli rootslane, samamoodi ka režissöör Johan Renck.