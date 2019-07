Metallica kontsert paneb Tartu linna proovile

Nii suurt kontserti nagu järgmise nädala neljapäeval Raadi lennuväljal toimub, pole Tartu varem näinud. Korraldajate jaoks on väljakutse suur - kuidas ohjeldada 60 000 inimest. Metallica kontserdi peapromootor Eva Palm Live Nationist on kindel, et Tartu peab rahvamassile vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me väga hoolsalt planeerime, eelarvestame, reguleerime ja teame, kuidas meie kontserdi külastaja liigub ja kõik on läbi mõeldud. Miks Raadi ei peaks vastu pidama? Kindlasti peab ja Tartu samamoodi," rääkis Palm.

Lisaks päästeteenistustele tagab kontserdipaigas külastajate turvalisust üle 300 turvatöötaja ning vahetus läheduses tegutseb välihaigla. Eesti Rahva Muuseum suletakse külastajatele kontserdile eelneval päeval kell kolm ning avatakse 19. juulil.

ERMi arendusdirektor Viljar Pohhomov ütles, et seda, kas Tartu suudab võõrustada suurkontserte, selgub alles pärast Metallica külaskäiku.

"Tartu on tuntud oma suurte spordiürituste poolest ja see kogemus on Tartus ju väga pikk olemas. Nii maratoni üritused kui ka sel nädalal toimuv Lõuna-Eesti ralli ei ole mitte vähem rahvarohked, lihtsalt nad ei kogune ühte punkti kokku. Ma arvan, et kui see võimekus on olemas Tallinnal, siis on see võimekus olemas Tartul, lihtsalt seekord on esimene kord," arutles Pohhomov.

Tartust väljaspoolt tulevad autosid hakatakse juba linna piiril eri teid pidi Raadile suunama. Kui laulupidu näitas, et Tallinna linn ühistranspordi korraldusega hakkama ei saanud, siis Tartu isegi ei ürita ERMi juurde pärast kontserti bussiliiklust käima panna.

"Kuna Narva maanteel on liikluskoormus väga suur sellel õhtul, siis me ootame inimesi sealt ära tulema jalgsi ja sinna ei ole mõistlik panna ühistransporti käima. Kesklinnast toimuvad siis busside väljumised eri linnaosadesse," selgitas Tartu linnamajanduse osakonna juhi asetäitja Martin Nellis.

Eesti Rahva Muuseumisse viiv Roosi tänav jääb kontserdi päeval avatuks vaid jalakäijatele. Roosi tänava elanikel on võimalik autoga ligipääsuks taotleda eriluba. Kõigil, kellel kontserdile plaanis minna ei ole, soovitatakse ERMi piirkonda autoga vältida.