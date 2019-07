Ott Lepland värske singli sünnist: see ei kõnetanud algul mind ega bändi

Lepland avaldas Raadio 2 hommikuprogrammis, et uue singli sündimisprotsess ei olnud vaevatu. "Ma tulin ühe endatehtud demoga bändimeeste juurde ja ütlesin poistele, et mul on üks lugu. Hakkasime poistega proovi tegema ja vaatasin, et poisse ei kõneta ja ennast ka tol hetkel. Tundus, et see lugu polnud päris bändilugu," meenutas Lepland.

Küll aga oli Leplandil meeles üks riff, mida Pakkas varem heliproovis mänginud oli. Lepland otsustas riffi uues loos kasutada ja lugu sündis seejärel vähem kui tunniga. "Järgmine päev oli stuudios ja tegime viimased nokitsused," meenutas kitarrist.

Ott Leplandile on suvi tihe, sest lisaks esinemistele valmistatakse bändiga ette uut EP-d. "Loodame selle asja ära teha ja hilissügisel sellega välja tulla. Protsess käib ja proovid käivad. Oleme juba mõned demod salvestanud, katsume selle asjaga edasi liikuda," ütles Lepland. Pakkas avaldas, et bändi järgmine singel on juba peaaegu valmis.

Lisaks oma muusikale esitab Lepland sel suvel ka Rein Rannapi loomingut. 19. juulil astub Lepland üles Ostrova festivalil, kandes ette Rannapi laule. Eelmisel aastal avaldati koostöös plaat, millele on koondatud Rannapi varasem looming, mis on saanud täiesti uue kõla. "Me suuri hitte, mis on nii inimestele juba ette mängitud, neid ei hakanud taassalvestama, sellel ei ole mõtet," ütles Lepland ja lisas, et kontserdil kõlavad siiski ka Rannapi tuntumad lood.