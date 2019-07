Raadio 2 on I Land Soundi festivalil otse-eetris

Kolmandat järjestikust suve maandub Orissaares, maaliliselt ilusal Illiku laiul elamusfestival I Land Sound, tuues kaunis looduses ja vabas õhustikus kokku parima, mis muusikal, kunstil, ühisel koosviibimisel ja Eestimaa suvel anda on.

R2 toob festivalimelu otsehelis ka nendeni, kes laiule ei jõua või enam ei mahu.

Neljapäeval, 11. juulil

Raadio 2 lava @ Kuppel

20 - 22 Kevin Park & Firejose

22 - 24 Siim Nestor & Raul Saaremets

00 - 02 Mari-Anne Miller & Ellen Vene

02 - 04 Merimell & Eisi



Reedel, 12. juulil

20 - 02 Still Out, Amber Muse



Laupäeval, 13. juulil

20 - 02 Tjuun In, Estonian Funk Embassy