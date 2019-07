Disney avaldas "Mulani" esimese treileri

Disney tuleb 2020. aastal välja 1998. aasta animafilmi "Mulan" mängufilmi versiooniga. Äsja avaldatud treilerist selgub, et vastupidiselt "Aladdinile" ja "Lõvikuningale" ei ole "Mulan" muusikal, vahendas Independent.

Filmi treiler toob vaatajateni imelised kaadrid ja muljetavaldavad trikid, kuid lühikeses klipis ei ole näha paljude fännide lemmikut Mushut, draakonit, kellele 1998. aastal andis hääle Eddie Murphy.

Uue filmi režissöör on Niki Caro ja peaosas särab Hiina-Ameerika näitleja Liu Yifei. See, kas Mushut siiski saab mängufilmis näha, pole veel kinnitust leidnud.

"Mulan" räägib loo noorest Hiina tüdrukust, kes läheb koos isaga sõtta, riietatuna meheks. Mulanil tuleb silmitsi seista lahingutega, aga ka vanade Hiina kommetega, mille kohaselt ei tohtinud naised meeste juuresolekul isegi rääkida.

"Mulan" jõuab kinodesse 2020. aasta märtsis.

It is my duty to fight. Disney's #Mulan is in theaters March 27, 2020. pic.twitter.com/pNV3wNsm2R