"Eesti mäng" alustab laulu- ja tantsupeo vaimus kantud hooaega

Juba üheksandat suve hoolitseb saatejuht Gaute Kivistik selle eest, et sajad tuntud ja tundmatud, aga ka veidrad ja eriskummalised tõsiasjad armsa Eestimaa kohta ei jääks üksnes paksude raamatukaante vahele, vaid jõuaksid teleri vahendusel igasse Eesti peresse. Kantuna äsja lõppenud laulu- ja tantsupeo võimsatest emotsioonidest tuleb "Eesti mängu" külalistel tutvust teha erinevate Eesti rahvatantsudega.

Seda tähtsat ülesannet aitab saatejuhil läbi viia assistent Britt Kõrsmaa. Pea igasse saatesse on oma küsimuse välja pannud ETV armastatud saatejuht Reet Linna. Muuhulgas saavad nii mängijad kui ka vaatajad proovile panna oma geograafiateadmised. Kõik on kuulnud legendaarsest Hauka laadast, mida peetakse Antslas. Aga kus täpselt Antsla Eesti kaardil asub, kui kohanimede asemel on alles vaid mustad täpid?

Üheksanda hooaja avasaates astuvad üles koorjuht Hirvo Surva, dirigent ja laulja Valter Soosalu ning helilooja ja dirigent Rasmus Puur.

Saated on eetris esmaspäevast neljapäevani. Kolm kõige õnnelikuma käega täringuveeretajat kohtuvad finaalsaates, mis läheb eetrisse 22. augustil.

Saadet juhib Gaute Kivistik, teda assisteerib Britt Kõrsmaa. Küsimuste koostaja Tiit Naarits. Režissöör Maire Radsin. Produtsendid Maarek Toompere, Tarmo Kiviväli (Thors Films), Age Kraus (ERR).

Esimene saade on eetris esmaspäeval, 8. juulil kell 20.30.