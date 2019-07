Jazzlaulja Elina Hokkanen avaldas värske pala "Apple Tree"

"Singel "Apple Tree" räägib sellest, et kõige magusamad viljad on ikka ladva tipus ja selleks, et neid kätte saada, tuleb näha vaeva isegi siis kui oled ladva poole püüeldes korduvalt kukkunud," selgitas Elina ise.

Laulus söövad kaasa Joel-Rasmus Remmel klahvpillidel, Heikko Remmel basskitarril ja Kaspar Kalluste löökpillidel.

Video autor on Hindrek "Masa" Maasik.