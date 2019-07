Tantsupeol kihlus veel üks paar

Viljandimaa tantsuloojad - ja juhendajad Ave ja Kertu Alvre avaldasid, et ka nende juhendatavate grupis sündis tantsupeol üks abieluettepanek.

"Eile lisaks Kuljuse kihlunud paarile kihlus meil üks paar. Sõleseppade tantsu lõpus, kui poiss kinkis tüdrukule sõle, kinkis ta koos sõlega ka kihlasõrmuse ja tüdruk võttis kosjad vastu," ütles Kertu Alvre ETV-le.

Ema ja tütar tõid tantsupeole koos üle saja tantsija. "Meie juhtimise all on napilt alla ühe protsendi tantsijaid," ütlesid naised.

Gruppe juhendati ühiselt. "Üldiselt on nii, et Ave vaatab üldpilti ja mina vaatan pigem detaile, mina olen see juuksekarva lõhkiajaja," selgitas Kertu, kuidas koostöö ema ja tütre vahel sujub.

Nüüd on tantsupeo tantsud tantsitud ning ema ja tütar saavad laulupidupidu nautima minna.